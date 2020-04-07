حياة الفهد تتجه لمقاضاة كل من قام بالإساءة إليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد تعرضها للكثير من الانتقادات التي أضرّت بها وأساءت إليها، على إثر تصريحها الأخير فيما يتعلق بالوافدين المتواجدين على أرض الكويت وطردهم من أراضيها، قررت الفنانة الكويتية حياة الفهد مقاضاة كل من قام بالإساءةٍ إليها.

وفي التفاصيل التي أعلنها المحامي الكويتي مجبل الشريكة عبر تغريدة له على حسابه في تويتر، عن أنه تم رصد جميع التغريدات المسيئة والمقاطع الصوتية التي أساءت للممثلة حياة الفهد، متوعدا من يعيد نشر مداخلتها التلفزيونية بالمقاضاة؛ إذ كتب قائلا: "تم رصد جميع التغريدات المسيئة لموكلتي الفنانة القدير حياة الفهد وكل من نشر مقاطع صوتية لها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وإذ أحذر بعدم نشر أي تسجيل صوتي لها دون إذنها".

وحظيت تغريدته تلك بالكثير من المشاركة والتعليقات، التي انقسمت كعادتها بين من يؤيد هذا القرار على اعتبار أن ما حصل يسيء للفنانة القديرة وأن من حقها في مثل هذه الظروف أن تدافع عن نفسها وترد الإساءة، وبين من علق بالقول: "حق الناس اللي أساءت لهم من يأخذ حقهم منها".

وكانت الفنانة الكويتية قد أثارت جدلا وانتقادات حادة بين مواطنيها والجمهور العربي بعد تصريحاتها التي وصفت بالمسيئة عن "الوافدين"؛ إذ طالبت حينها بترحيل العمالة الوافدة من بلادها، وعبرت عن غضبها الشديد كونهم يزيدون الأعباء والضغط على الدولة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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لتتعرض الفهد على إثر تصريحاتها لهجوم واسع من قبل الجمهور والنقاد حتى زملائها في الوسط الفني والإعلامي؛ إذ وصفها الكثيرون بالعنصرية.

وعلى صعيدٍ آخر طُرح يوم أمس الإعلان التشويقي الخاص بمسلسل "أم هارون" من بطولة الفنانة الكويتية حياة الفهد، والذي كشف بدوره عن طبيعة الشخصية التي ستؤديها الفهد في العمل، والتي ستنفذها للمرة الأولى، وكشف الإعلان الترويجي أن حياة الفهد ستؤدي شخصية امرأة تنتمي للديانة اليهودية.

ويضم العمل في بطولته عددا من النجوم أبرزهم محمد جابر، وأحمد الجسمي، وفخرية خميس، وسعاد علي، وعبدالمحسن النمر، وفاطمة الصفي، ومحمد العلوي، وفؤاد علي، وروان الصايغ، وفرح الصراف، وآلاء الهندي، ومن تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج محمد جمال العدل، وسيكون على ساحة العرض في الموسم الرمضاني الذي لم يتبقَ عليه سوى أيام.