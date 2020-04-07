راغب علامة يطرح كليباً جديدا للتوعية بمخاطر كورونا

طرح النجم اللبناني راغب علامة أغنية جديدة بعنوان "انتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.
وكان راغب علام أشاد بمجهودات الحكومة اللبنانية فى مكافحة عدوى وتفشى جائحة كورونا المستجد، خاصة فيما يتعلق بجلب اللبنانيين من الخارج ووضعهم فى الحجر الصحى، الذى وصفه بالحضارى.
وقال علامة في تغريدة عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر": "الحكومة اللبنانية أثبتت أنها تعمل بوطنية ومسئولية وباحتراف. طريقة نقل اللبنانيين من الخارج وطريقة التعامل والحجر الصحي الحضاري تستحق كل التقدير والاحترام، براڤو براڤو".
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