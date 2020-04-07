وسام بريدي يعبر عن شوقه لزوجته برسالة رومنسية جداً

استعاد مقدم البرامج اللبناني وسام بريدي من خلال حسابه على "إنستغرام" صورة التقطت في وقت سابق له برفقة زوجته عارضة الأزياء ريم السعيدي. وأظهر من خلالها حبه الكبير لها حيث بدا فيها وهو يحتضنها ويقبلها.

وعبر عن مشاعره الرومنسية تجاهها من خلال التعليق وكتب: "هي أول امرأة في حياتي أقنعتني بأن أقع في حبها. إذا أردت ملاكاً في حياتك عليك أن تصنع الجنة له. الملائكة لا تعيش في الجحيم. يا عالمي".

وردت عليه ريم: "أحبك يا كل شيء بالنسبة إلي". واطلق هذا الغزل المتبادل موجة واسعة من التعليقات وتمنى لهما المتابعون دوام الصحة والسعادة معاً.

ويشار إلى أن بريدي فاجأ متابعيه في وقت سابق بإعلانه فرض العزل الصحي على نفسه وابتعاده عن عائلته. وذكر في فيديو نشره على الحساب نفسه أنه عاد من الخارج وقرر الالتزام بالحجر كإجراء وقائي من أجل درء خطر الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد عن أفراد أسرته. ووجه أثناء ذلك الكثير من النصائح داعياً الجميع إلى توخي الحذر من أجل الحد من انتشار المرض.

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