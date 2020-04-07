تعرفوا إلى جدة ماغي بو غصن التي تبلغ الـ103 سنوات

نشرت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة فاجأت الكثير من متابعيها.

وظهرت فيها إلى جانب جدتها وأشارت من خلال التعليق إلى أن الأخيرة تخطت المئة عام. وكتبت: "ستي عمرا 103 سنوات بصحتها الكاملة ووعيا الكامل الله يطول بعمرا".

وأضافت: "بتقلي يا تيتا قطع عليي كتير حروب ومجاعات وأوبئة. قلنا بوقتا خلصت الدني. ورجعت كمّلت الحياة وأحلى ما كانت وتزوجت وجبت ولاد وربيت ولاد ولاد ولادي".

وتابعت: "ستي بتعطيني أمل وقوة وحبيت إتشارك معكن تجربة هالتيتا الختيارة الحلوة وأكيد بكرا أحلى". وأطلقت بهذا موجة واسعة من التعليقات حيث أعرب الكثير من المتابعين عن إعجابهم بابتسامة الجدة التي تكشف شبابها الدائم.

وتناولت بعض التعليقات درجة الشبه بينهما حيث أشار بعضهم إلى أنها كبيرة ورأى الكثيرون أن الجدة ما زالت تتمتع بالجمال رغم تقدمها في السن.

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ويشار إلى أن ماغي أعلنت في وقت سابق أن شبكة "نتفلكس" حصلت على حقوق عرض الأفلام التي شاركت فيها. وكتبت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات: "كتير مبسوطة وفخورة إنو نتفلكس‬ أخدت حقوق عرض كل الأفلام اللي شاركت فيها ‫ورح تعرض أسبوعياً فيلم جديد. ‫البداية مع حبة كاراميل‬ اللي حابب يقضي وقت حلو. ‫ناطرة تحضروه وتبعتوا تعليقاتكن".

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