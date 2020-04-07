ليلى علوي تودع طليقها بالأبيض بعد وفاته بكورونا

حرصت النجمة ليلى علوي على نعي طليقها رجل الأعمال الشهير منصور الجمال بصورة بيضاء من خلال حسابها على "إنستغرام"،في إشارة إلى قلبه الطيب والنقي.

وعلقت على الصورة بكلمات من القلب: " إنا لله وإنا إليه راجعون، أدعو بالرحمة والمغفرة لرجل الأعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية، ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته.. ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان".

وتلقت علوي عشرات التعليقات من متابعيها الذين عبروا عن حزنهم الشديد لرحيله .

ورحل رجل الأعمال منصور الجمال عن عالمنا بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ خلال الأيام الماضية . وكان يعاني من اعراض الإنفلونزا ولكن حالته الصحية تدهورت بسرعة ونقل إلى أحد المستشفيات وكشفت الفحوصات عن أصابته بفيروس كورونا ونتج عنه إلتهاب رئوي حاد أثر بشكل كبير على وظائف الرئة .

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يذكر أن علوي انفصلت عن الجمال عام 2015 بعد قصة حب طويلة جمعت بينهما ولكنها لم تكشف عن سبب الطلاق .

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