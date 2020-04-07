شيرين تتمنى وجود هذه الفنانة في الحجر المنزلي معها

رغم أن النجمة شيرين عبد الوهاب لا تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة مقارنة بزملائها بالوسط الفني، إلا أنها فاجأت محبيها بالكشف عن الفنانة التي تتمنى قضاء الحجر المنزلي معها .

وغردت عبر تويتر قائلة:" أكتر حد كنت نفسي تكون موجودة معايا في الحظر هي شيماء سيف.. وانتوا تحبوا تقضوا الحظر مع مين؟".

لترد عليها شيماء من خلال حسابها على إنستغرام، وتكتب :"يا شيري ده انا الي بموت فيكي ويبقى أحلى حظر في العالم اللي أكون موجودة فيه مع أم قلب طيب القمر صاحبة أجمل صوت في الدنيا بحبك اوي اوي اوي" .

يذكر أن شيرين عادت من جديد للساحة الفنية من خلال أغنية "مش قد الهوى" والتي طرحتها مؤخرًا وتعاونت من خلالها مع الشاعر محمد الغنيمي والملحن محمد رحيم بينما قام بتوزيعها أحمد إبراهيم وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

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