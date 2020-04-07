محمد وزيري يكشف للمرة الأولى طبيعة علاقته بهيفاء وهبي

القاهرة – لايف ستايل
تحدث المنتج والملحن محمد الوزيري عن أولى تجاربه الغنائية بأغنية "وأنا معاك"، نافياً بطريقة غير مباشرة ما تردد حول أن تكون موجهة للفنانة هيفاء وهبي.
وأشار في لقاء مع برنامج the insider بالعربي أن الأغنية قام بكتابتها قبل خمس سنوات الشاعر أحمد المالكي الذي تجمعهما علاقة صداقة منذ المرحلة الجامعية، نافياً أن يكون لها أي علاقة بأي شخص.
وأوضح أنه بعد جلوسه في المنزل بسبب الحجر المنزلي بحث في ألحانه القديمة وقرر تسجيل أولى أغانيه، وأهدى هذه الأغنية بطريقة ساخرة للكورونا.
وكشف أيضاً أنه عرض على النجمة هيفاء سيناريو لفيلمين اثنين كصديقة له ولم يعرض عليها العمل كمنتج بل كصديقة مقربة، فاختارت فيلم "أشباح أوروبا" لأن الآخر "لا يشبهها"، وطلبت مني أن يكون الفيلم جيد بعد موافقتها على تنفيذ الفيلم.
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