تأجيل محاكمة هنا شيحة بسبب كورونا

تسببت الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للوقاية من فيروس كورونا في توقف الكثير من النشاطات والأحداث في البلاد، ومن ضمنها نظر القضايا في المحاكم خوفاً من انتشار الفيروس في التجمعات، ولهذا أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، محاكمة الفنانة هنا شيحة، في اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفًا و513 جنيهاً للضرائب، لجلسة 22 حزيران (يونيو) المقبل للاطلاع والتصوير.

وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020 تهرب هنا شيحة من دفع مبلغ 661 ألفًا و513 جنيهاً، للضرائب العامة في الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات "بانوراما للإنتاج الفني، وصوت القاهرة، وميديا هاوس، وكونكت، وأرت ميكرز، وميدل ويست".

من ناحية أخرى انضمت هنا شيحة مؤخراً لمسلسل "لعبة النسيان" الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، وأحمد السعدني، ورجاء الجداوي، وإنجي المقدم، وعلي قاسم.

المسلسل مأخوذ من فورمات إيطالي، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

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