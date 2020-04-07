خالد النبوي يكشف للمرة الأولى تفاصيل أزمته الصحية

حل النجم خالد النبوي ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على قناة dmc، حيث تحدث عن تفاصيل الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها، وقال إنه شعر بتعب شديد في قلبه، أثناء إجرائه حواراً صحافياً، وقال للصحافي الذي يجري معه الحوار إنه يشعر بتعب شديد، وقال نصاً: "أنا عايز أروح المستشفى"، مشيرًا إلى أن زوجته تحدثت مسرعة للطبيب الخاص، وقال لها "خليه يروح "قصر العيني" بسرعة، وكان قصر العيني يبعد عن مكان تواجدي 14 دقيقة.

وأضاف النبوي، أنه أصيب بقصور حاد في الشريان التاجي، وأجرى الطبيب الخاص به عملية فورًا، مشيرًا إلى أنه عقب "القسطرة" استفاق على حب الجمهور، والدعوات التي تلقاها منهم، لافتًا إلى أنه شعر بالدفء من الكلمات التي تلقاها من الناس، وهو الدافع الحقيقي الذي جعل القوة تغمره، ووجه الشكر والتقدير لزوجته التي قدمت كل الدعم له في فترة تعبه، وحياته بأكملها.

واستطرد النبوي قائلاً، إن الإرهاق هو السبب، خاصة الأعمال الأخيرة التي قدمها، وهي "واحة الغروب" و"ممالك النار"، وفيلم "يوم وليلة"، مضيفاً: "علمًا بأنني شخص "هيلثي" يأكل بطريقة سليمة، ورياضي وخلافه، إلا أن التعب أصابني، وأغلب أصدقائي نصحوني بالفضفضة، واستخراج الطاقة من جسدي".

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