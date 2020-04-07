إليسا تتحدى كورونا “حنغني كمان وكمان”

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"الخليج 365" من بيروت: تتابع الفنانة إليسا إثارة حماسة متابعيها الذين ينتظرون إصدار أغنيتها المنفردة الجديدة، والتي أعلنت عنها قبل أيّام قليلة.

ونشرت إليسا مقطعاً قصيراً من الأغنية التي تحمل الإيجابية في ألحانها وكلماتها، وعلّقت: ”سأستمع الى النسخة الأخيرة من الأغنية قبل أن أرسلها الى روتانا“، وتابعت: ”أتمنّى أن تخفّف هذه الأغنية من القلق الذي نعيشه في هذه الفترة“.

وختمت مستعينة بكلمات الأغنية: ”هنغنّي كمان وكمان وهنرقص عالألحان“.

وتجدر الإشارة إلى أنّ ألبوم إليسا الجديد الذي أرجئ بسبب الظروف القاهرة المستجدّة يحتوي على 16 أغنية منوّعة باللهجتين اللبنانية والمصرية تعاونت فيها مع مجموعة من الملحنين والشعراء والموزّعين وأبرزهم زياد برجي، علي المولى، أمير طعيمة، نادر عبد الله، جمال ياسين، سهام الشعشاع، محمد رحيم، محمد يحيى، وليد سعد، أحمد إبراهيم، أحمد عبد السلام، وشقيقها كميل خوري.

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