ZEE5 Global تقدم أفلام بوليوود باللغة العربية مجاناً

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت منصة الترفيه الرقمي ZEE5، التابعة لشركة "Zee" الترفيهية عن توفير المحتوى باللغة العربية، لتمكين محبي أفلام بوليوود عبر الشرق الأوسط والعالم من مشاهدة مجموعة أكبر من أفلام بوليوود الشهيرة بلغتهم الأم لمنحهم تجربة ترفيهية غامرة.

وستوفر الشركة أفلام بوليوود لمجتمعات الشرق الأوسط مجاناً وبشكل حصري.

تتضمن لائحة أفلام بوليوود المدبلجة إلى اللغة العربية مجموعة متنوعة من أفضل أعمال السينما الهندية مثل ‘Toilet Ek Prem Katha’ و"Padman" و"Veere Di Wedding" و"Commando 2" و"RaOne" و"Welcome" و"Bareily Ki Barfi" وبعض الأعمال الكلاسيكية مثل ‘Mr.India’ وفيلم ‘Pardes’ بطولة النجم شاروخان . كما تتضمن المجموعة أفلاماً ذامن فئات مختلفة كأفلام الأكشن والتشويق والرومانسية والكوميديا.

وتعليقاً على الخبر قالت آركانا أناند، الرئيس التنفيذي للأعمال في ZEE5 Global: "تعتبر صناعة السينما في بوليوود ظاهرة عالمية واسعة الانتشار، وقد لاحظنا اقبالاً واسعاً من قبل سكان الشرق الأوسط لمشاهدة أفلام بوليوود على منصة ZEE5. وقد دفعنا ذلك بالتزامن مع اهتمامنا بمنطقة الشرق الأوسط كسوق ذو مستقبل واعد، لتوفير محتوى منصتنا باللغة العربية كجزء أساسي من مبادراتنا الهادفة إلى التوسع في هذا السوق. ونظراً للأوضاع السائدة حول العالم، قررنا توفير هذا المحتوى مجاناً للمتابعين الناطقين باللغة العربية في الشرق الأوسط، لمنحهم تجربة الاستمتاع بأفضل انتاجات بوليوود لتجربة ترفيهية من المستوى التالي".

ويأتي إطلاق الأفلام المدبلجة إلى اللغة العربية في إطار حملة ZEE5 Global لتشجيع المشاهدين على متابعة البرامج الترفيهية في منازلهم #StayHomeStayEntertained، وستقوم شركة OTT بالترويج لهذا المحتوى عبر شبكتها الواسعة بما في ذلك قنوات البث المحلية وZEE Aflam وZee Alwan ووسائل الإعلام الرقمية المتنوعة.

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توفر منصة ZEE5 أكبر باقة من المحتوى عبر 18 لغة بما في ذلك اللغة العربية التي تم إطلاقها مؤخراً لمشاهدي جنوب آسيا في جميع أنحاء العالم، حيث توفر أكثر من 100،000 ساعة من البرامج التلفزيونية الهندية والأفلام والأخبار ومقاطع الفيديو. كما توفر ZEE5 أيضاً أكثر من 60 قناة تلفزيونية مباشرة شهيرة، بما في ذلك أفضل قنوات ZEE ذات الجماهيرية الواسعة. ويمكن تحميل تطبيق ZEE5 المتاح في متجري Google Play و iOS App Store وعلى الموثع www.ZEE5.com وكذلك على أجهزة تلفاز Samsung الذكية وApple TV وأجهزة Android TV وأجهزة Roku وأجهزة Amazon Fire TV.

حول ZEE5 Global

ZEE5 وجهة الترفيه الرقمي التي أطلقتها Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL)، وهي منصة عالمية للإعلام والترفيه. تم إطلاق المنصة عبر 190 دولة في أكتوبر 2018، حيث تبث المحتوى بـ 18 لغة تتضمن: الهندية، الإنجليزية، البنغالية، الماليالامية، التاميلية، التيلجو، الكانادا، الماراثية، الأورية، البوجبورية، الغوجاراتية، البنجابية، إضافة إلى ست لغات عالمية - الماليزية والتايلندية والأندونيسية والألمانية والروسية والعربية. وتوفر ZEE5 أكثر من 100،000 ساعة من المحتوى عند الطلب وأكثر من 60 قناة تلفزيونية مباشرة. كما تجمع المنصة بين أفضل الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى وأفلام السينما والأخبار والتلفزيون المباشر وبرامج الصحة واللايف ستايل، في وجهة واحدة. كما توفر ZEE5 ميزات رائدة مثل 16 لغة للبحث وخيار تنزيل المحتوى وتشغيل الفيديو بسلاسة والبحث الصوتي.

ويمكن تحميل تطبيق ZEE5 المتاح في متجري Google Play و iOS App Store وعلى الموثع www.ZEE5.com وكذلك على أجهزة تلفاز Samsung الذكية و Apple TV وأجهزة Android TV وأجهزة Roku وأجهزة