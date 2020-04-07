فيديو| بكاء محمد رمضان في برومو مسلسل "البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت الشركة المنتجة لمسلسل البرنس، برمو المسلسل، عبر الحساب الرسمي بموقع "تويتر". وعلق الحساب الرسمي على الفيديو:"انتظرونا قريبًا في شهر رمضان ومسلسل البرنس للنجم محمد رمضان على قناة "Dmc". وتدور أحداث "البرنس" في إطار درامي إجتماعي، إذ تنشأ خلافات بين الأشقاء مما جعل رمضان يبكي في أحد المشاهد. مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور، روجينا، سلوى عثمان، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي.

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