فيديو| ماجد المصري وزوجته يرقصان على "كرش السنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: شارك الفنان ماجد المصري جمهوره بمقطع فيديو يجمعه بزوجته رانيا أبو النصر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال فترة العزل المنزلي التي نعيشها الآن. وظهر ماجد ورانيا في الفيديو وهما يرقصان على أغنية "كرش السنين" بطريقة كوميدية. وتزوج الفنان ماجد المصري من رانيا أبو النصر بعد انفصاله عن زوجته الأولى منى أش أش، وأنجب منها "آدم وداليدا". ويشارك الفنان ماجد المصري في بطولة مسلسل "الوجه الآخر" بطولة الفنانة اللبنانية نيكول سابا، ندى موسى، أحمد سعيد عبدالغني، ومن إخراج سميح النقاش.

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