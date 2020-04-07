بهذه الطريقة جمال عبد الناصر يحتفل بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

احتفل الفنان الكبير جمال عبد الناصر، بعيد ميلاده، ونشر صورته عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتب: "وعلى سبيل البهجة، النهاردة عيد ميلادي، وعلى سبيل الفرحة، النهاردة ليلة النصف من شعبان".

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وتابع: "ربنا أغفر لنا جميعا، وتقبل منا صيامنا وصالح أعمالنا، وعلى سبيل التفاؤل، ربنا يزيح الغمة والإبتلاء عن الخلق أجمعين، واحفظ بلادنا وشعوبنا، وانصرنا على أعداء الدين".

واستكمل: "وعلى سبيل التهنئة، اللهم بلغنا رمضان سالمين غير منقوصين وكل سنة وإنتم طيبين وبخير".

النجم الكبير من مواليد 7 أبريل، قدم للسينما والتليفزيون باقة من أشهر الأعمال، أبرزها "العائلة"، "امرأة هزت عرش مصر"، "الإمبراطورة"، "حكايتي"، وغيرها.