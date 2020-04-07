محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:
احتفل الفنان الكبير جمال عبد الناصر، بعيد ميلاده، ونشر صورته عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.
وكتب: "وعلى سبيل البهجة، النهاردة عيد ميلادي، وعلى سبيل الفرحة، النهاردة ليلة النصف من شعبان".
وتابع: "ربنا أغفر لنا جميعا، وتقبل منا صيامنا وصالح أعمالنا، وعلى سبيل التفاؤل، ربنا يزيح الغمة والإبتلاء عن الخلق أجمعين، واحفظ بلادنا وشعوبنا، وانصرنا على أعداء الدين".
واستكمل: "وعلى سبيل التهنئة، اللهم بلغنا رمضان سالمين غير منقوصين وكل سنة وإنتم طيبين وبخير".
النجم الكبير من مواليد 7 أبريل، قدم للسينما والتليفزيون باقة من أشهر الأعمال، أبرزها "العائلة"، "امرأة هزت عرش مصر"، "الإمبراطورة"، "حكايتي"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الطريقة جمال عبد الناصر يحتفل بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.