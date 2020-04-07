فيديو| محمد وزيري: "أنا وهيفاء وهبي كنا أصدقاء مقربين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان والمنتج محمد وزيري عن سبب اختياره للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في فيلمه "أشباح أوروبا".

وقال وزيري خلال لقائه في برنامج "The insider"، :" أنا كان عندي ورقين، بالصدفة بقول لهيفاء أي ورق يعجبك، واختارت أشباح أوروبا، قولتلها تمضي معايا قالتلي أمضي، بس قالتلي أعمل فيلم كويس".

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وأضاف وزيري :" موضوع إني كنت ماسك شغلها مش كدا خالص، إحنا كنا أصدقاء مقربين جدا

وتابع وزيري: "الورق الثاني فيلم اسمه "عمارة الزمالك"، ولكن هيفاء قالتلي دا مش شبهي.

فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي.