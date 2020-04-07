بعد خلافها مع ريم البارودي.. ريهام سعيد تعلن تدخل نقيب الممثلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

بعد صداقة امتدت بينهما لسنوات طويلة، نشب خلاف بين الفنانة ريم البارودي، والإعلامية ريهام سعيد، وصل لحد الشتائم بألفاظ خارجة، ونشرت "ريهام" مقطعا صوتيا منسوبا لـ"ريم"، تسب فيه "ريهام".

ونشرت ريهام سعيد اليوم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لنقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، علقت عليها: "نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف تجعلنا نحتاج إلى أن نتكاتف للخروج من الأزمة للحفاظ على سلامه وطننا الحبيب مصر، وسلامة المصريين والتكاتف مع حكومتنا التي تقوم بمجهود رائع يشهده العالم".

وتابعت: "وقد خرجت زميلة لي تسب و تسيء لي، و قد تدخلت نقابة المهن التمثيلية وطلبت مني عدم الرد على أي إساءه أخرى أو التحدث في هذا الأمر أو اتخاذ أي إجراء".

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وأضافت: "واحتراما مني لنقابتي و نقيبي الدكتور أشرف زكي، التزمت الصمت، ولن أتحدث في هذا الأمر مرة أخرى، وأناشد الجميع بإغلاق الموضوع تمامًا، وأرجو من جمهوري عدم ذكر هذا الموضوع أو التعليق عليه او الإساءة لزميلتي، نحن في أيام مباركة أرجو الدعاء لكل مريض بالشفاء بإذن الله والدعاء لبلدنا الحبيب مصر".

يذكر أن البعض أرجع الخلاف بين "ريم" و"ريهام" إلى عمل الأولى في قناة النهار، التي كانت تعمل بها ريهام سعيد.