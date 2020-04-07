محمد الشقنقيري ينعى رجل الأعمال منصور الجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نعى الفنان محمد الشقنقيري، رجل الأعمال منصور الجمال، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك. وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا دكتور منصور الجمال، يا حبيب قلبي والله هتفضل جوه قلبي يا أطيب قلب عرفته، إن شاء الله في الجنة يا رب". ورحل رجل الأعمال منصور الجمال عن عالمنا مساء أمس الاثنين، وهو طليق الفنانة ليلى علوي.

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