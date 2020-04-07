تراند اليوم : وفاة الفنانة هند طاهر بعد صراع مع السرطان



ودعت عالمنا فنانة شهيرة، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية وفاة الممثلة اللبنانية، هند طاهر، عن عمر ناهز 76 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وتوارى الثرى في جبانة الشهداء اليوم، وبسبب الأوضاع الراهنة يعتذر الأهل عن تقبل التعازي، إلا عبر الهاتف، بسبب الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ونعت نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، الراحلة هند طاهر، بهذه الكلمات: "بكل أسى وحزن الزميلة الممثلة هند طاهر، وتقدمت من عائلتها الكريمة بأحر التعازي والمواساة، رحمها الله وأدخلها فسيح جناته. لكم طول البقاء"، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

ونعى عدد من الفنانين هند طاهر، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ غرد المطرب اللبناني، عامر زيان، عبر حسابه على موقع "تويتر": "الله يرحم هند طاهر وتعازينا لكل محبيها وأهلها".

وكتب الفنان اللبناني، طارق سويد عبر "تويتر": "بحبك من نص قلبي... رح اشتقلك.. احلى ماما حنان.. الى اللقاء هند طاهر".

وشاركت هند طاهر في العديد من الأفلام المصرية واللبنانية، ومن أبرزها "النصابين الثلاثة" من بطولة دريد لحام وفريد شوقي وهو من إخراج نيازي مصطفى، ومن إنتاج 1968، وفيلم "الضياع" إنتاج 1971، ومن بطولة رشدي أباظة وناهد شريف ومن إخراج محمد سلمان.

كانت بداية مسيرتها التمثيلية من خلال المسرح المدرسي، قبل أن تقرر إحتراف التمثيل رغم معارضة أسرتها، وكانت بداية إنطلاقها من خلال التلفزيون، في فترة ستينيات القرن العشرين، وشاركت في العديدع من المسلسلات، ومنها "مسحر رمضان" عام 1967، لتشارك بعدها في العديد من الأفلام المصرية واللبنانية، ومنها "النصابين الثلاثة"، و"الضياع"، ومن مسلسلاتها "عليا وعصام"، "البخلاء"، "أماليا"، "ميتر ندى".











