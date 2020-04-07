تراند اليوم : مسلسل يفجر غضب سكان منطقة سعودية.. وأميرها يتدخل



أثار مسلسل تليفزيوني موجة من الغضب بين سكان مدينة عسير السعودية، بعدما اعتبروه يسيء إلى عاداتهم وتقاليدهم.

وطلب أمير منطقة عسير بوقف عرض محتوى حلقتين من مسلسل تلفزيوني بثتهما إحدى القنوات الفضائية، وسحبهما من جميع منصات التواصل الإعلامي، بالإضافة إلى مطالبة القناة بإنتاج إعلامي خاص يبرز مكانة منطقة عسير التاريخية والحاضرة، ويتضمن اعتذاراً صريحا للمنطقة وإمارتها وأهاليها في أسرع وقت، وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية.

وجاء ذلك بأن أمر تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الحلقتين المشار إليهما، وتبين أنهما صورتا في قريتين من أعرق القرى التاريخية في المنطقة، وتضمنت الكثير من الإساءات لأهالي المنطقة وتاريخها وعاداتها وتقاليدها، بالإضافة إلى عدد من الشُّبه حول مخالفة بعض مواد النظام الأساسي للحكم، وعدد من مواد الأنظمة المعمول بها في وزارة الإعلام.

وأكدت إمارة منطقة عسير لجميع أهالي المنطقة، أن "قيادة البلاد وكل منصف ونقي في وطننا الغالي، يدركون بكل تقدير واحترام ما تزخر به المنطقة في ماضيها وحاضرها من التقاليد العربية العريقة قولاً وفعلاً، من سخاء نادر وإيثار صادق وشجاعة ظاهرة، ودين راسخ وولاء مطلق للوطن وولاة أمره، واحترام بالغ للإسلام وشعائره ورموزه، وإن إمارة المنطقة تجل إرساء القيم الوطنية ودفع كل ما يمس استقرارها وثباتها وحفظ كرامة المنطقة إنسانها ومكانها على رأس أولوياتها ومسؤولياتها".

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وكان مسلسل "عناقيد" أثار موجة من الغضب بين سكان منطقة عسير الذين رأوا أنه يسيء إليهم.

ومسلسل "عناقيد"، يقدم كل أسبوع حلقة تختلف عن الأخرى، وهو من إنتاج شركة الصدف". وعددها 25 حلقة، وهو من إخراج تامر بسيوني وهند الفهاد.

وتعد منطقة عسير إحدى مناطق المملكة العربية السعودية وتقع في الجنوب الغربي منها. تبلغ مساحتها 81,000 كم²، ويبلغ عدد السكان 2,261,618 نسمة (2018) وعاصمتها ومقر الإمارة فيها مدينة أبها، يتولى إمارة المنطقة تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود الذي تعين في 27 ديسمبر 2018، بدلاً من ابن عمه فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.