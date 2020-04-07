تراند اليوم : دفن رجل الأعمال المصري منصور الجمال دون إقامة صلاة جنازة

كشف يحيى الجمال، نجل رجل الأعمال المصري الراحل منصور الجمال، فجر اليوم الثلاثاء، إنه سيقيم صلاة الغائب على والده، الذي توفي الإثنين بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونشر نجل «الجمال» على حسابه الشخصي على فيس بوك: «بسبب الظروف الاستثنائية اللي كلنا بنمر بها اليومين دول سوف نقيم صلاة الغائب على روح أبي منصور الجمال رحمه الله بعد صلاة ظهر الثلاثاء ٧ أبريل. يعني ممكن كل واحد يصلي من بيته صلاة الجنازة».
وتوفى منصور الجمال، رجل الأعمال وطليق الفنانة ليلى علوي، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وكان «الجمال» وهو عم خديجة الجمال زوجة جمال مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، أصيب بالتهاب رئوي حاد بعد أيام من شعوره بأعراض الإنفلونزا، حيث تم اكتشاف إصابته بالفيروس ووضعه على جهاز تنفس بعد تدهور حالته الصحية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.