أتخذ الفنان الشاب توني ماهر إجراءات وقائية أثناء ذهابه للتسوق ليكون بذلك مثال للناس لاتخاذ طرق الوقاية ضد الفيروس، فلقد حرص على ارتدائه الكمامة والجوانتي لتفادي انتقال عدوى كورونا له. له. نشر توني صورته على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثناء خروجه من السوق التجاري ومعه مشترياته وهو مرتدي الكمامة والجوانتي. Advertisements تفاعل عدد كبير من الجمهور مع صورته فلقد حصلت على أكثر من ألف إعجاب بينما تسائل أحد محبيه عن مكان شراءه للكمامة. يذكر أن أحدث أعمال توني ماهر هو مشاركته في مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث والذي عرض العام الماضي.

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كانت هذه تفاصيل خبر على طريقته الخاصة .. توني ماهر يوعي الجمهور بإجراءات الوقاية ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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