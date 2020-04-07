رسالة صبا مبارك لجمهورها فترة الحجر المنزلي

تصدرت الفنانة الأردنية صبا مبارك ترند موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بعد نشرها صور لها وهي داخل منزلها أثناء الحجر المنزلي، وعلقت عليها بكلمات ارتجالية عبرت من خلالها عن رؤيتها لتلك الفترة التي اجبرت اغلب شعوب العالم بالمكوث في منازلهم وتحديد مواعيد للخروج بالشارع للتمكن من مواجهة فيروس كورونا القاتل.

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وأكدت أن تلك الفترة بالرغم من صعوبتها وما تحمله من عزلة وملل وفراق إلا أنها مهمة جدا للتغيير والجلوس مع انفسنا لمشاهدة العالم من جديد واكتشاف ما كنا نقوم به وما اعتدنا عليه دون الشعور بأهميته، حيث أن الإنسان يكتشف أنه يمكن أن يفقد ابسط ما يملك فجأة، ولا يتمكن من القيام بأموره اليومية بشكل طبيعي، موضحة أنه لابد أن ندرك أن الغد غير مضمون، لافتة أنها تؤمن بأن تلك المحنة ستمر بسلام وأن ما كتبته غير مقصود به

الكآبة بل التأمل.

وكتبت على صورها التي شاركت بها جمهورها على حسابها بموقع تبادل الصور "انستجرام" قائلة:"غريبة الحياة.. بس واضحة وصريحة و بتعطينا علامات أحيان لنختار ما نقرأه..سنين بنضل عايشين برا حالنا وعم نركض بالحياة.. و عم بنوسخ هالكوكب على المهم وعلى المش مهم..وبلحظة بنفكرها مفاجأة، بتذكرنا الحياة انو التفاصيل مش بديهية، وإنه مش في بيتأجل.. الي ما بتعملو اليوم ممكن ما تقدر تعملو بعدين.. بدون أي تشاؤم بكرا مش مضمون".

وتابعت:"و اذا بكرا كان عتمة بيجوز الي بنحبهم يروحو و يتركوا والأسباب تتعدد.. احلامنا بتسيطر عليها الأولويات..وحدتنا بتزيد.. لأنه ما تعلمنا نقعد مع حالنا، و مع هيك و بنص هالجو الغائم عالإنسانية.. في احساس دافي عم بيقرب الناس من بعض كمان مرة بكل عزلتهم".

وأكدت أن الجميع في فترة الحجر المنزلي بسبب كورونا عادوا يشتاقوا لأشياء ونعم منحها الله عز وجل للبشر لم يكن يركز معها وقالت:"رجعنا نشتاق و نشكر الله عالنعم البسيطة من الهوا والشمس للأكل الي في غيرنا مش ملاقيه للصحة... و كتير اشياء..مش قصدي اكون كئيبة أبدًا.. أنا متأكدة أنه رح نتجاوز هالمحنة...بإذن الله".

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مطالبة بأن تكون تلك الفترة تجربة للتغير الأفضل وادراك قيمة التواصل مع أحبابنا وأصدقائنا بشكل مباشر وقالت:"وبس تخلص نرجع كل فترة ونقعد مع حالنا و نبوس أهلنا و نمشي عالطريق و نشم هوا ونتطلع بعين الناس مش موبايلاتنا.. لكي لا ننسى"، وختمت بخليك في البيت قدر المستطاع لتكون في أمان، وانشروا الحب والإيمان.

فيما دشن النشطاء هاشتاج يحمل أسمها معبرين عن إعجابهم بأدوراها وطالبوها بعدم الغياب عن منصات السوشيال ميديا حتى يتمكنوا من التواصل معها، وقال أحدهم:"من أرقى الشخصيات المحترمة والذوق في كل أدوارها.. هي صبا مبارك من أفضل الشخصيات عالميًا إللي في قلبها حب للجميع وبتريد الخير للجميع.. بدون مجاملة انتي الأروع".

وتابعت أحدى متابعيها:"صبا مبارك صحيت لقيتك تريند علي تويتر بطلي بقي تختفي كدة انتي مش عارفه إنك بتوحشينا خليكي دايما اكتف وبتحطي حاجات وبطمنينا عليكي".