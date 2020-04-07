طرحت الصفحة الرسمية للفنانة دينا الشربيني البرومو الدعائي الرسمي الخاص بمسلسلها الجديد "لعبة النسيان"، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل حصريًا على "إم بي سي".
تظهر دينا في الإعلان الدعائي أثناء جلوسها علىكرسي متحرك، وتحاول تذكر أحداث الماضي وإصلاحه.
تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول امرأة من الطبقة المتوسطة تفقد ذاكرتها لتكون في صراع بين
المسلسل بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، روزالين البية، رجاء الجداوي، تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة.
جدير بالذكر أن دينا الشربيني خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "زي الشمس"، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. دينا الشربيني تطرح البرومو الدعائي لـ"لعبة النسيان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.