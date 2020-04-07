بالفيديو.. دينا الشربيني تطرح البرومو الدعائي لـ"لعبة النسيان"

طرحت الصفحة الرسمية للفنانة دينا الشربيني البرومو الدعائي الرسمي الخاص بمسلسلها الجديد "لعبة النسيان"، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل حصريًا على "إم بي سي".

تظهر دينا في الإعلان الدعائي أثناء جلوسها على

كرسي متحرك، وتحاول تذكر أحداث الماضي وإصلاحه.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول امرأة من الطبقة المتوسطة تفقد ذاكرتها لتكون في صراع بين

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حياتها الجديدة ومحاولات تذكر الماضي.

المسلسل بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، روزالين البية، رجاء الجداوي، تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة.

جدير بالذكر أن دينا الشربيني خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "زي الشمس"، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.