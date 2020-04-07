بعد ظهوره مع صاحبة السعادة .. خالد النبوي يتصدر محركات البحث

تصدر النجم خالد النبوي محركات البحث عقب ظهوره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة المذاع عبر فضائية " دي أم سي ".
تحدث النبوي خلال لقائه عن عدد من المواضيع الهامة من بينهم علاقته بالمسرح والمخرج جلال الشرقاوي والفنان عبد المنعم مدبولي والذي قال عنهما أنهم السبب وراءتعليمه الكثير من الأمور.
كذلك حكي خالد النبوي عن كواليس فيلم المهاجر وعن لقائه بأحمد زكي أوضح النبوي أن المخرج يوسف شاهين اصطحبه معه للقاء أحمد زكي وشكر المخرج يوسف شاهين فيه قائلًا " دا ممثل هايل، وانا كلمت محفوظعبد الرحمن عليه، بعد رؤيتي له في مسلسل "بوابة الحلواني"، وعقب عرض الفيلم طلب أحمد زكي لقائه مع يوسف شاهين وظلا يتحدثان لأكثر من خمس ساعات.
يذكر أن مسلسل " ممالك النار " يعرض حاليًا على شبكة قنوات سي بي سي وهو أحدث أعمال خالد النبوي ويشاركه البطولة عدد من الفنانين العرب من بينهم كندا حنا، محمود نصر، محمد حاتم وغيرهم من النجوم المصريين والعرب.
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