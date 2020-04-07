ثروت فى أمسية روحانية.. وبردة البوصيرى على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

تحتفل وزارة الثقافة بليلة النصف من شعبان من خلال المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك"، تبث فى التاسعة مساء غدٍ الأربعاء 8 أبريل عبر قناتها على اليوتيوب، أمسية روحانية أقامتها دار الأوبرا المصرية، وأحياها النجم محمد ثروت بمصاحبة فرقة الإنشاد الديني ومشاركة نخبة من المنشدين. المصرية، وأحياها النجم محمد ثروت بمصاحبة فرقة الإنشاد الديني ومشاركة نخبة من المنشدين. تتضمن مجموعة من المؤلفات الدينية، منها أشرقت أنوار محمد، قول لهم الله نصرنى، شفيع الإمام، يارب أنا العبد الفاني، القلب يعشق، النبى ذاك الإمام، لاجل النبى، يا رسول الله أجرنا، روضة الهادى نبينا، قمر.. وغيرها. الإمام، يارب أنا العبد الفاني، القلب يعشق، النبى ذاك الإمام، لاجل النبى، يا رسول الله أجرنا، روضة الهادى نبينا، قمر.. وغيرها.

يليها عرض بردة البوصيرى أداء فرقة أوبرا عربي ويضم أبياتًا ملحنة برؤية عصرية لقصيدة الإمام البوصيرى الخالدة التي تمثل علامة بارزة فى عالم المديح النبوى.



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