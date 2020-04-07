ميرنا وليد - بيروت - تقضي الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ وقتها بالحجر المنزلي وتتمتع بيومياتها مع ابنتها حيث تستحوذ على كل وقتها وهي تلتزم بشكل كلي بالإجراءات الوقائية.

اما عن بعض التعليقات التي تلقتها على الفيديوهات التي انشترت لها عبر تطبيق "تيك توك" فرفضت كارول الرد كليا على تلك الانتقادات وهذا ما تقوم به معظم الأحيان فهي تتمنع عن الرد على تعليقات بعيدة عن النقد البناء.

كارول كانت قد حققت نجاحاً بعد ان جازفت وأصدرت اغنيتها الجديدة وصورتها مع المخرج جاد شويري في العاصمة الفرنسية باريس وهي بعنوان "مش هعيش".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هل ترد كارول سماحة على انتقادات فيديوهات "تيك توك"؟‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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