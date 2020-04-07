ديانا حداد تتمنى التوفيق لـ إليسا وهي تردّ

ميرنا وليد - بيروت - تمنت الفنانة اللبنانية ​ديانا حداد​ التوفيق لزميلتها الفنانة اللبنانية ​إليسا​، والتي تتحضر لإطلاق أغنية جديدة من ألبومها المقبل.

وعلّقت حداد على فيديو نشرته إليسا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً لها:"بالتوفيق عزيزتي، وحسناً ما قلتي، وانشاءالله تحمل الأيام المقبلة كل الفرح والتفاؤل".

وبدورها ردت إليسا على تعليق حداد هذا قائلةً لها:"شكراً لك يا نجمة".

وكانت نشرت إليسا مقطع فيديو خلال تواجدها في الإستديو وهي ترقص على أنغام الأغنية الجديدة، وعلّقت: "هيدا نحنا بالاستديو، هيدا جوّنا..ورح نضلّ هيك قد ما مرق علينا إيّام صعبة، ورح نضلّ نغنّي.. كمان وكمان.. كمان وكمان لبنان".

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