ميرنا وليد - بيروت - عاد الفنان المصري ​محمد رمضان​ من جديد، ليستفز متابعيه، بسبب إستعراضه لسياراته الفارهة.

ونشر رمضان عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له ظهر فيها وهو يقف على إحدى سياراته، مما أثار غضب متابعيه، وعلق على الصورة قائلاً: "يومكم بلون قلوبكم من دلوقتي ببشركم بمسلسل يليق بالجمهور الكبير".

وكان رمضان قد طرح أغنية "برنس من يومك"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي الأغنية الدعائية لمسلسل "البرنس"، الذي يخوض به الموسم الرمضاني المقبل، ويشاركه البطولة نور، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، حازم إيهاب، محمد مهران، وأحمد داش، ومن إخراج محمد سامي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يستفز متابعيه بهذه الصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.