ميرنا وليد - بيروت - أعلنت زوجة النجم العالمي ​أليك بالدوين​، هيلاريا، حملها بطفلها الخامس منه عبر فيديو نشرته على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي أمس وكتبت: "ارفع الصوت.. سأمنح الطفل فرصة الحديث لأنه ليس بمقدوري التعبير عن مدى إحساسنا حين سماع هذا الصوت".

وتابعت: "حصلت للتو على خبر رائع بأن كل شيء على ما يسير على يرام وبحالة جيدة مع هذا الصغير. كنت أرغب في مشاركة هذا معك. نحن نعيد الكرة مرة أخرى. "

يذكر ان لأليك وهيلاريا أربعة أطفال آخرين هم: "كارمن" (6 أعوام)، "رافيل" (4 أعوام)، "ليوناردو" (3 أعوام)، و"روميو"، الذي يبلغ من العمر العام كما لدى أليك ابنة تدعى "إيرلاند" عمرها 24 سنة من زوجته السابقة كيم باسينجر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زوجة أليك بالدوين حامل بطفلهما الخامس ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.