نقابة الفنانين المحترفين تنعى هند طاهر

ميرنا وليد - بيروت - نعت نقابة الفنانين المحترفين في لبنان الممثلة اللبنانية الراحلة ​هند طاهر​ قائلةً:" "بكل أسى وحزن الزميلة الممثلة هند طاهر، وتقدمت من عائلتها الكريمة بأحر التعازي والمواساة، رحمها الله وأدخلها فسيح جناته. لكم طول البقاء".

وكانت توفيت طاهر اليوم، عن عمر ناهز الـ76 عاماً، بعد معاناة طويل مع مرض السرطان.

توارى الثرى في جبانة الشهداء اليوم، وبسبب الأوضاع الراهنة يعتذر الأهل عن تقبل التعازي، إلا عبر الهاتف.

كانت بداية مسيرتها التمثيلية من خلال المسرح المدرسي، قبل أن تقرر إحتراف التمثيل رغم معارضة أسرتها، وكانت بداية إنطلاقها من خلال التلفزيون، في فترة ستينيات القرن العشرين، وشاركت في العديدع من المسلسلات، ومنها "مسحر رمضان" عام 1967، لتشارك بعدها في العديد من الأفلام المصرية واللبنانية، ومنها "النصابين الثلاثة"، و"الضياع"، ومن مسلسلاتها "عليا وعصام"، "البخلاء"، "أماليا"، "ميتر ندى".