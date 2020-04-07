ممثلة خليجية تطلب ان يصبح السجناء حقل تجارب لدواء كورونا بدلاً من الحيوانات

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ميرنا وليد - بيروت - صدمت الممثلة السعودية مرام عبد العزيز متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان طلبت تجربة داء كورونا على السجناء بدلا من الحيوانات حتى لو لم تكن النتائج مضمونة.
وكتبت على صفحتها: "لو كان الأمر بيدي كان كل اللي يتم القبض عليهم خاصةً في قضايا تمس الأمن ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل. كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة حتى لو ما كانت النتائج مضمونة منها عقاب لهم ومنها تستفيد منهم البلد. هم أولى بالتجارب من الفيران والقرود اللي ما أذتنا بشيء ".
وتعرضت مرام للانتقادات بسبب رأيها هذا معتبرين ان السجناء بشر ولا يحق لاحد ان يتسلى بحياتهم.
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