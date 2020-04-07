أمير يزبك يكشف عن إعجوبة لـ مار شربل حصلت أمامه-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وثّق الفنان اللبناني ​أمير يزبك​ أعجوبة للقديس شربل حصلت أمامه، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه من منزله في ضيعته "عنايا".

وظهر يزبك في الفيديو وهو ينقل الأجواء الجميلة المحيطة بالمنزل، ليلتقي بجارته "سناء" التي تعمل في دير ​مار شربل​، والتي أحضرت معها زجاجة بداخلها دماء مار شربل، تعود للعام 1951، وبينما كانا يتفحصان الزجاجة بدء يرشح منها الزيت وللمرة الأولى بحسب ما أكدوا.

وعلّق يزبك على الفيديو بالقول:"أعجوبة وبالصدفة. من مار شربل. أطلب من الجميع مشاهدة الفيديو حتى النهاية.

لتوضيح الأمر والرجاء share على أوسع نطاق، ليصل لكل العالم. وأنا متأكد الذي حصل أمامي ملموس لمس اليد وليس خدعة.إنها إشارة من الله لخلاص العالم".

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