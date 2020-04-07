بقرار من المحكمة..أديل تدفع 140 مليون لطليقها وتبقي التفاصيل "سرية"

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت المحكمة الأميركية أمرا بإبقاء تفاصيل تسوية طلاق المغنية البريطانية أديل عن زوجها سايمون كونيكي سرية خصوصا بعد انتشار معلومات تفيد أنها دفعت له حوالي 140 مليون دولار تطبيقا لقرار القاضي خصوصا ان أديل لم تكن قد وقعت اتفاقية ما قبل الزواج مع سايمون للحفظ على اموالها فاضطرت على التخلي عن مبلغ كبير له. ووافقت محكمة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، على طلب المغنية بإبقاء تفاصيل تسوية الطلاق سرية. ويعني هذا أن "التفاصيل المالية أو الخاصة بالمبيعات أو غيرها من المعلومات التجارية الخاصة، لن تكون متاحة للعامة".

وكانت أديل قد انفصلت عن زوجها سايمون كونيكي في نيسان 2019، بعد علاقة استمرت 8 سنوات، من بينها زواج استمر 3 سنوات.