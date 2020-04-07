تراند اليوم : فنانة شهيرة تستعرض ثرائها الفاحش بعد القبض على زوجها تاجر المخدرات

أثارت فنانة شهيرة موجة جدل كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها مقطع فيديو تتحدث عن ثرائها الفاحش، وذلك بعد القبض على زوجها تاجر المخدرات والحكم بحبسه 10 سنوات.

واستفزت الفنانة البحرينية “المهرة”، جمهورها بحديثها عن أموالها وانها كانت تغير 4 سيارات في السنة، مقدمة النصح لمتابعيها بالحفاظ على أموالهم.

وقالت “المهرة”: إنها كانت تعيش حياة البذخ، وتنفق أموالًا طائلة على المجوهرات والملابس وتبديل سيارتها 4 مرات في السنة، وأنها كانت تعيش حياتها وتنفق دون تفكير، إلا أن وجود ابنها تميم جعلها تفكر وتحاول الحفاظ على أموالها”.

وأوضحت أنها جعلت أمها مسؤولة عن أموالها بعد وضعها في البنك وتخصيص راتب شهري فقط ولا تزيد عنه إلا في الضرورة وبموافقة والدتها.

وأوضحت أنها لم تعد تشتري المجوهرات إلا الذهب البحريني، وذلك للاستثمار وليس ارتداءه.

وتسبب فيديو “المهرة” في هجوم عنيف عليها من قبل متابعيها الذين اتهموها بأن ثروتها من حرام كونها من زوجها المنتج الكويتي الذي تم القبض عليه والحكم بسجنه.

وعاجت “المهرة” لتصحيح معلومة قالتها مشيرة إلى أنها كانت تغير سيارة كل 4 سنوات وليس 4 سيارات كل سنة.

الفنانة “المهرة” البحرينية، أثارت الجدل كثيرًا، وكان من بينها زواجها من المنتج والممثل الكويتي عادل المسلم عام 2016 الذي يكبرها بـ21 عاما، لتنجب منه طفلها الوحيد تميم، وبعد فترة قصيرة على زواجهما، ألقت الشرطة الكويتية القبض على عادل المسلم وشريكه العراقي بتهمة الاتجار بالمخدرات وذلك عام 2016.