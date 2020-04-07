فن ومشاهير

تراند اليوم : علي واحدة و نص .. القاعدة في البيت بتطلع من فيفي عبده مواهب جبارة .. اتفرج

0 نشر
فارس طارق 0 تبليغ

Advertisements

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت فيفيى عبده بإطلالة كلاسيكية حيث ارتدت فستانا باللون اللبنى المرصع بالورد البارز واعتمدت على الشعر المنسدل والمكياج الجذاب لابراز الإطلالة.

ومن ناحية اخرى نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة فيفي عبده في الفيديو مرتدية نظارة والقناع الواقي متبعة إرشادات الوقاية من .

وقالت فيفي عبده خلال الفيديو: “ياجماعه والله العظيم المرة دي خطر اوي بيعرض بني ادم للموت ما في سهولة.. يعني اسكوزمي بقا اقعد في البيت بقا.. وربنا يسترها علينا يارب

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا