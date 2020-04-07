تراند اليوم : هتتحولي لـ” سيرين عبد النور ” : بنقدملك طرق الرعاية بالبشرة طول الحجر المنزلي – فيديو

شاركت الفنانة سيرين عبد النور جمهورها بصورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت سيرين عبد النور بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

وعلقت سيرين عبد النور على الصورة قائلة “وقت يللي تصورت فيها هالصورة كنت قول شو عبالي ضل بالبيت وما سافر ولا اشتغل بدي ارتاح !!! طيب اليوم العكس دخيلكن بدي اشتغل وسافر وصور وغني طلعوني من البيت #انفصام #خليك_بالبيت #كورونا #سيرين_عبدالنور”.

يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة في جزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة “صباح إخوان​”، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.