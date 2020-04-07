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تراند اليوم : في وقت الحظر .. رضوى الشربيني بتدي للستات نصائح العمر علشان تتدلع مع جوزها – فيديو

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فارس طارق 0 تبليغ

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نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، جزءا من حلقتها في برنامج (هى وبس)، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، تذكر فيه فوائد فيروس .

 

فالبداية ذكرت فوائد الحجر المنزلي للمرأة المتزوجة وذلك يحقق مطالبها بالجلوس مع زوجها أكثر وقت ممكن “.

 

وأكملت (لو كان بيخونك فمش هيعرف يخرج برة عشان يخونك دلوقتي )

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وأضافت أن الان بإمكان الرجل الجلوس مع أولاده وقت أطول للمذاكرة واللعب معهم ومساعدتها أيضا في الأمور المنزلية .

 

وتابعت أنه أفضل وقت للتقرب من الزوج واحتوائه لوجود الكثير من وقت الفراغ.. كما يجب على المرأه أن تكون دائمًا نظيفه في بيتها لان هذا يقرب الزوج منها اكثر.

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