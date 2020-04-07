تراند اليوم : مطربة شهيرة تكشف تفاصيل الاعتداء الجنسي عليها لمدة 10 سنوات

كشفت صحيفة ستريتس تايمز، تفاصيل جديدة حول اغتصاب المغنية البريطانية الشهيرة إيمي آن دافي – الحاصلة على جائزة جرامي لأفضل ألبوم بوب صوتي لألبومها الأول Rockferry في عام 2009، وذلك بعدما كشفت عنها «دافي» للمرة الأولى في أخر فبراير الماضي.

وروت إيمي آن دافي، تفاصيل وقوعها في الأسر وتعرضها للأغتصاب مرات عدة، إذ قالت إنه خلال عيد ميلادها، وفي أحد المطاعم، تم تخديرها، واصطحابها إلى بلد أجنبي لمدة 4 أسابيع.

وأضافت «دافي»: «تم وضعي في غرفة بأحد الفنادق وعاد الجاني واغتصبني .. أنا لا أعرف كيف كانت لدي القوة لتحمل تلك الأيام، فشعرت بوجود شيء ساعدني على البقاء على قيد الحياة بعد هذه المحنة».

وأوضحت «دافي» أن المعتدي عليها كان يرغب في قتلها، ثم لم تجد أحدا بعد ذلك لعدة أسابيع أخرى، وظلت بمفردها في الأسر طيلة هذه الفترة، ما عرضها لصدمة نفسية حادة، وشكرت طبيبها النفسي الذي ساعدها على اجتيازها.

وأشارت «دافي» إلى أنها ظلت تحت الأسر والاغتصاب لمدة 10 سنوات كاملة، وهي الفترة التي اختفت فيها عن الساحة الفنية، وشككت في أنها ستتمكن من العودة إلى شخصيتها التي عرفها بها الناس قبل تلك المحنة.