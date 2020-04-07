مدينة أجنبية تعلن عن عزمها دفن ضحايا كورونا بالحدائق العامة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2020 12:56 مساءً - أعلن ” مارك ليفين ” عضو المجلس المحلي لمدينة نيويورك الأمريكية عن عزم مدينته البدء في دفن ضحايا فيروس كورونا المستجد في الحدائق العامة .

وذلك في ظل ازدياد أعداد الوفيات من جراء الفيروس بشكل كبير في البلاد بدلا من أن يتم تركهم في الشوارع .

وأشار مارك ليفين إلى أن حديقة نيويورك سيتم استخدامها في الوقت الحالي لدفن جثث الضحايا عن طريق حفر خنادق يستوعب كل منها 10 توابيت .

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وأكد على أن اللجوء إلى هذا الحل جاء لمنع رؤية الجثث ملقاة على الطرقات والجثث المتعفنة داخل المنازل كما يحدث في إيطاليا حيث تقوم قوات الجيش بجمع الجثث من الكنائس والشوارع .

وأن دفن الجثث داخل الحدائق سيكون أمرا مؤقتا وسيتم العدول عنه بمجرد انخفاض مؤشر الوفيات جراء هذا الوباء حيث تم اكتشاف من 20-25 جثة داخل المنازل فالأمر لم يعد مقتصرا على المستشفيات .

يذكر أن مدينة نيويورك سجلت أكثر من 2000 حالة وفاة من أصل 10 آلاف حالة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية .. ومن المتوقع ارتفاع نسبة الوفيات هذا الأسبوع مع زيادة حدة تفشي الفيروس .