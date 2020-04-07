شاهد .. ماغي بو غصن تنشر صورة لجدتها صاحبة ال 103 عام

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2020 12:56 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” ماغي بو غصن ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها برفقة جدتها البالغة من العمر 103 عام .

وكتبت ماغي بو غصن في تعليقها على الصورة موجهة رسالة تبعث الأمل إلى متابعيها في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد .

فقالت : ” ستّي عمرا ١٠٣ سنوات بصحتها الكاملة ووعيا الكامل الله يطول بعمرا .. بتقلي يا تيتا قطع عليي كتير حروب ومجاعات وأوبئة قلنا بوقتا خلصت الدني ” .

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وتابعت : ” رجعت كمّلت الحياة وأحلى ما كانت وتزوجت وجبت ولاد وربيت ولاد ولاد ولادي ” .

وأضافت ماغي : ” ستي بتعطيني أمل وقوة .. وحبيت إتشارك معكن تجربة هالتيتا الختيارة الحلوة وأكيد بكرا أحلى ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة التي جاءت تعليقاتهم مشيدة بجمال جدة ماغي بو غصن شكلا وروحا مع تقدمها بالسن والدعوات لها بدوام الصحة وطول العمر إلى جانب الإشارة إلى درجة الشبه الكبير بينهما .