كيف تدخل ” أشرف زكي ” نقيب المهن التمثيلية في مصر لحل أزمة ريهام سعيد وريم البارودي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2020 12:56 مساءً - بعد الأزمة التي أثيرت خلال الأيام الماضية بين كلا من الإعلامية ” ريهام سعيد ” والفنانة ” ريم البارودي ” بعد تسريب تسجيلات صوتية للأخيرة تسب فيها ريهام سعيد وتهاجمها .

وهو ما دفع ريهام سعيد للرد على ذلك بأن ريم البارودي لم تراعي العلاقة التي كانت تربطهما ثم نشبت حرب كلامية بينهما عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي .

الأمر الذي دفع الفنان ” أشرف زكي ” نقيب المهن التمثيلية في مصر إلى التدخل لحل الأزمة وهو ما أعلنته ريهام سعيد في منشور لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” .

حيث طلب منها أشرف زكي عدم الرد على أي إساءة لحين اتخاذ الإجراءات المناسبة فكتبت قائلة : ” نظرا لما تمر به البلاد من ظروف تجعلنا نحتاج إلى أن نتكاتف للخروج من الأزمة للحفاظ علي سلامة وطننا الحبيب مصر وسلامة المصريين والتكاتف مع حكومتنا التي تقوم بمجهود رائع يشهده العالم ” .

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وتابعت : ” وقد خرجت زميلة لي تسب وتسيء لي وقد تدخلت نقابة المهن التمثيلية وطلبت مني عدم الرد علي أي إساءة أخرى أو التحدث في هذا الأمر أو اتخاذ أي إجراء ” .

وأضافت ريهام سعيد : ” واحتراما مني لنقابتي ونقيبي الدكتور أشرف زكي التزمت الصمت ولن أتحدث في هذا الأمر مرة أخرى .. وأناشد الجميع بإغلاق الموضوع تماما وأرجو من جمهوري عدم ذكر هذا الموضوع والتعليق عليه أو الإساءة لزميلتي ” .

واختتمت منشورها : ” نحن في أيام مباركة أرجو الدعاء لكل مريض بالشفاء بإذن الله و الدعاء لبلدنا الحبيبه مصر ” .