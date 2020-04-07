رونالدو يخسر تحدي “البطن” أمام ماتويدي وروبن دياس

متابعة بتجـــــــــرد: تفوق كل من مدافع بنفيكا البرتغالي روبن دياس واللاعب الدولي الفرنسي ماتويدي على البرتغالي كريستيانو رونالدو في التحدي الذي وجهه صاروخ ماديرا والخاص بالقيام بأكبر عدد ممكن من تمرينات البطن خلال 45 ثانية بالمنزل.

وأظهر رونالدو في الساعات الماضية قدرته على القيام بتمرين البطن 142 مرة في 45 ثانية، وبعد انتهائه أقدم على تحدي الرياضيين في كسر رقمه القياسي المبدئي.

وجاء الرد من زميله في يوفنتوس، بليز ماتويدي الذي كان يرتدي قميص لاعب كرة السلة الشهير ليبرون جيمس، ونجح في القيام بهذا التمرين 144 مرة في نفس الفترة الزمنية.

وقبل روبن دياس، زميل الدون في منتخب البرتغال، التحدي الاثنين وحقق رقماً قياسياً جديداً هو 150 مرة في 45 ثانية.

وحظيت مبادرة لاعب ريال مدريد السابق باهتمام كبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث شاهد منشور رونالدو 19 مليون مستخدم في غضون 24 ساعة.