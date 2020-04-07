بطانة الرحم المهاجرة.. هل حرمت ميساء مغربي من الإنجاب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قررت الفنانة ميساء مغربي، الخروج ببث مباشر عبر حسابها في إنستغرام من أجل التواصل مع جمهورها، في ظل الحجر الصحي الذي يعيشه العالم أجمع.

وكشفت ميساء من خلال البث عن رغبتها بالإنجاب وبأن تصبح أما، وطالبت جمهورها بالدعاء لها بهذا الخصوص، مؤكدة أنه حلم حياتها.

وكانت الفنانة ميساء كشفت قبل سنوات أنها عانت من مشكلة صحية نسائية، وهي مرض بطانة الرحم المهاجرة، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من الإنجاب خلال زواجها الأول بسبب هذا المرض.

وشاركت مغربي بعدد من حملات التوعية حول هذا المرض الذي تُعاني منه 10% من النساء حول العالم، على الرغم من التثقيف الضعيف حوله. وطالبت الفنانة خلال دعمها لعدد من الحملات جميع النساء بسرعة الكشف عن المرض من أجل الوصول إلى حل قبل فوات الآوان.

وآنذاك قالت مغربي إنه في البداية تم تشخيص حالتها على أنها سرطان في الرحم، الأمر الذي أجبرها على السفر للخارج لمعرفة طبيعة مرضها، فتبين أنها مصابة بمرض بطانة الرحم المهاجرة، غير المعروف كثيرا.

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وتعدّ بطانة الرحم المهاجرة، مرضا تنمو فيه الخلايا الرحمية خارج الرحم؛ ما يسبب عددا من المشاكل، ومن أبرز أعراضه نزيف داخلي في منطقة الحوض، وقد ينتج عنه انتفاخ أو التهاب أو نسيج ندبيّ. ويؤكد الأطباء أنه لا توجد حتى الآن نظريات علمية تشير إلى سبب حدوث هذه الحالة المرضية.

ورأى عدد من متابعي مغربي أن الفنانة بدت حزينة خلال حديثها عن الأمومة والإنجاب، مُتسائلين عما إذا فقدت فرصتها بتحقيق حلمها بعد معاناتها المرضية أم لا، فيما قال البعض إنها بطلبها الدعاء من جمهورها، يبدو أنها شفيت من مشكلتها الصحية وبانتظار الحمل، متمنين لها حصول الأمر قريبا.

يُشار إلى أن مغربي كانت كشفت قبل مدة عن ارتباطها دون الكشف عن هوية زوجها، وقامت باستعراض خاتم الزواج للإعلان عن الأمر لجمهورها.

وعلى صعيد آخر، أثارت إحدى مُتابعات مغربي غضبها بسبب تعليق قالت فيه "كبرتي" لترد الفنانة بأنه أمر طبيعي، والكل يكبر ولا يوجد ما يعيب في هذا الأمر، ولاحظ الجمهور انفعال الفنانة بسبب هذه الجملة في الوقت الذي قال فيه آخرون إن تعليق المتابعة سيئ ولا يحق لها توجيه هذه الكلمة.

وميساء فنانة مغربية عُرفت بالوطن العربي من خلال مشاركتها بعدد من الأعمال الخليجية، وحققت نجاحا ملفتا في الدراما؛ إذ شاركت بالعديد من الأعمال الناجحة، كما قدمت فوازير رمضان، وشاركت في تقديم عدد من البرامج أيضا.

وتقدم مغربي حاليًا برنامج "دبي كروز" الذي تستضيف خلاله عددا من نجوم العرب في مقابلات صريحة وعفوية عن عملهم وحياتهم الخاصة، واستضافت مؤخرا عددا من النجمات أبرزهن نادين نجيم، والمصرية يسرا، كما استضافت الفنان السوري قصي خولي والفنان معتصم النهار والعالمي ريد وان.