نقابة الممثلين تتدخل لإنهاء أزمة ريهام سعيد وريم البارودي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قررت نقابة المهن التمثيلية في مصر التدخل لإنهاء الأزمة المشتعلة بين الفنانتين المصريتين ريهام سعيد وزميلتها ريم البارودي بعد تطورها في الأيام الأخيرة.

وشهدت الأيام الماضية اتهامات وشتائم متبادلة بين الثنائي لعدة أسباب بعضها معلن مثل محاولة ريهام التقرب من المطرب أحمد سعد طليق ريم وأخرى لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها بإنستغرام: "نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف يجعلنا نحتاج إلى أن نتكاتف للخروج من الأزمة للحفاظ علي سلامة وطنا الحبيب مصر وسلامة المصريين والتكاتف مع حكومتنا التي تقوم بمجهود رائع يشهده العالم وقد خرجت زميلة لي تسب وتسيء لي وقد تدخلت نقابة المهن التمثيلية وطلبت مني عدم الرد على أي إساءه أخرى أو التحدث في هذا الأمر او اتخاذ أي إجراء".

وأضافت سعيد: "احتراما مني لنقابتي ونقيبي الدكتور أشرف زكي سألتزم الصمت ولن أتحدث في هذا الأمر مرة أخرى، وأناشد الجميع بإغلاق الموضوع تمامًا وأرجو من جمهوري عدم ذكر هذا الموضوع والتعليق عليه أو الإساءة لزميلتي".

واختتمت سعيد منشورها: "نحن في أيام مباركة، أرجو الدعاء لكل مريض بالشفاء بإذن الله والدعاء لبلدنا الحبيبة مصر".

يذكر أنَّ العلاقة توترت بين الثنائي منذ فترة حين لاحظ رواد مواقع التواصل بأنَّ ريهام لم تترك أي منشور لأحمد سعد عبر حسابه في إنستغرام، إلا ووضعت علامة إعجاب عليه، وهو الأمر الذي أثار دهشة الكثير خصوصًا وأنها هاجمته وانتقدته أكثر من مرة من قبل، ولكن البعض فسّر ما تفعله ريهام بأنها محاولة لإثارة غيرة وغضب ريم البارودي وهي طليقته السابقة.

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وقبلها لاحظ جمهور الثنائي إنهاء صداقتهما على إنستغرام، واتهام ريهام سعيد بمحاولة التقرب من أحمد سعد، ومع مرور الوقت تطورت هذه المناوشات غير المعلنة لحرب كلامية وشتائم واتهامات بين البارودي وسعيد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخرجت سعيد، قبل أيام في لايف عبر حسابها تحاول جذب ود ريم ومصالحتها بقولها إن الوقت غير مناسب لخلق خلافات بينهما، وأنها لن تلجأ للمحكمة لمقاضاة الفنانة رغم قساوة الهجوم عليها.

وقالت أيضا عن ريم إنها "مش وحشة" لكنها تتعصب سريعا وهذا سبب غضب الكثير من زملائها منها وهو ما فسره البعض بمحاولة ريهام مصالحة ريم.

لكن ريم فاجأتها برد صادم وكتبت عبر حسابها بإنستغرام عبر خاصية الإستوري موجهة الحديث للإعلامية: "كفاية بقى كدب وحقد ونفاق ممثلة فاشلة فعلا لا تصلح أبدًا عشان كده الفن عمره ما رحب بيها، كذابة ومنافقة وبميت وش".

وأضافت ريم: "للأسف عمرك ما هتقدري تغيري صورتي أبدًا لأن دي عمر كبير روحي صلحي نفسك، خسرتي لأنك من القلوب السوداء، وإيه الكدب ده يع بجد، وقطع لسانك يا مكروهة اتعالجي بقى عشان خلاص مفيش عندي وقت ولا هرد عليكي يا كذابة".

وتابعت: "أنتي معروفة للناس والوسط كله إني كنت بدافع عنك مريضة نفسية ومفيش أمل، وأنا لو عملت لايف ممكن أخليكي تدخلي مستشفى المجانين فبلاش أنا يا بخت من قدر وعفي".