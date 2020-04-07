نور عريضة.. هل نالت شهرة واسعة بسبب خفة ظل ابنتها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشارك مدونة الموضة اللبنانية نور عريضة تفاصيل حياتها الخاصة، وتنشر بشكل دائم فيديوهات طريفة لابنتها "آيلا" عبر إنستغرام.

واكتسبت ابنة نور عريضة شهرة واسعة؛ إذ تحقق مقاطع فيديو آيلا ملايين المشاهدات، كما يتم تبادلها في عدد كبير من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيبدو أن أيلا على أتم الاستعداد للظهور عبر الكاميرا، لتنال إعجاب متابعي والدتها بظرافتها وعفويتها.

وتحرص نور عريضة على مشاركة جمهورها تفاصيل حياتها مع ابنتها، وفي بعض الأوقات تفضح صغيرتها أسرارها، تماما كالمثل الشعبي الذي يقول: "خذوا أسراركم من صغاركم".

يعتقد البعض أن سبب شهرة نور عريضة هو الكوميديا العفوية التي تقدمها مع ابنتها بمواقفها الطريفة، على الرغم من أن المدونة اللبنانية قد اشتهرت بذوقها العصري والمميّز في الموضة إضافة إلى جمالها الطبيعي وبساطتها.

وتعدّ نور من أشهر مدونات الموضة في العالم العربي، ويبلغ عدد متابعيها على إنستغرام 4 ملايين متابع، كما حققت نجاحات عديدة، حتى باتت من الوجوه الأساسية لدور الأزياء العالمية والعلامات التجارية الخاصة بالجمال.

وعن إظهار ابنتها، تقول الاختصاصية في المعالجة النفسية "نور واكيم" إنّ إظهار المدونات لأبنائهن هدفه في غالب الأحيان تسويقي؛ فالجميع يعلم أن الفيديوهات والصور التي تضم أطفالا تنال الإعجاب أكثر من غيرها.

Advertisements

ومن الممكن أيضا أن تخطط نور عريضة عبر وسائل التواصل لإعداد طفلتها آيلا لتكون مؤثرة مستقبلا، خصوصا أن هذا ممكن من الطفولة. فيمكن للطفل المؤثر أن يقوم بإعلان تسويقي لملابس خاصة بالأطفال.

من ناحيتها، قالت نور في أكثر من تعليق لها عبر السوشال ميديا ردا على الجمهور، أنها لا تستغل ابنتها للشهرة؛ لأنها مشهورة ومعروفة من قبل، مؤكدة أنها لا تطالب ولا تجبر أحدا على متابعتها.

وفي سياق آخر، يلتفت الجمهور دائما لوالدة نور عريضة، التي كانت تهوى الموضة والجمال في صغرها؛ إذ انضمت سلمى عريضة خلال أيام الدراسة في الجامعة إلى فريق عارضات الأزياء الخاص بالجامعة الأمريكية في بيروت، كما شاركت في عروض الأزياء السنوية في ثمانينيات القرن الماضي، وكانت إحدى عارضات الأزياء المشاركات في أول مجموعة للمصممة العالمية ريم عكرا، واكتفت سلمى عريضة بهذا الحد ولكنها أكملت عملها كمديرة لعلامات تجارية عالمية.

وما يميز مدونة الموضة اللبنانية نور عريضة، إطلالاتها التي تتسم بالبساطة وهي الأقرب لقلب الفتيات هذه الأيام، فهي قريبة لمتابعيها أكثر من المدوِّنات الأخريات.

ودائما ما تحاول نور التنسيق بين إطلالاتها وإطلالة طفلتها الصغيرة آيلا؛ ما يجعلها ملهمة للكثيرات من الأمهات اللاتي يعشقن الموضة العصرية والخروج عن المألوف.