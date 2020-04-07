كورونا يخرج الهيبة من السباق الرمضاني.. هل يغيب عمل نادين نجيم أيضا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدمت شركات الإنتاج خطة عملها للجهات المعنية في لبنان، بعدما توصلوا إلى اتفاق حول آلية استئناف تصوير أعمالهم الدرامية ضمن شروط فرضت عليهم لمنع تفشي فيروس كورونا.

ومن تلك الشروط القاسية التي وضعت لاستكمال بعض المشاريع الدرامية، إجراء فحص لكشف الإصابة بفيروس كورونا، وحجر فريق العمل في مكان تصوير محدد لحين انتهاء تصوير المسلسل.

هذا القرار جعل شركات الإنتاج تستأنف تصوير 6 مسلسلات لديها، وتم تصوير جزء كبير من مشاهدها ولا تحتاج لفترة طويلة للانتهاء من التصوير.

وتم الاتفاق بالفعل مع الفريق المختص على عودة تصوير الأعمال وترك حرية الاختيار لكل ممثل ونجم سواء بالرفض أو المشاركة في المشروع.

فاختارت شركة "إيغل فيلمز" لصاحبها جمال سنان، استكمال تصوير "دانتيل" الذي يجمع الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور والممثل السّوري محمود نصر، ومسلسل "دفعة بيروت" الذي يجمع ممثلين من الخليج.

وتستكمل شركة "صباح إخوان" مسلسل "أسود فاتح" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي و"نساء من ذهب" و"إغلب السقا" الذي يتم تصويره حاليا في استديوهات "إم بي سي" في العاصمة اللبنانية بيروت.

وبهذا القرار قد خرج الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" من السباق الرمضاني، بسبب تواجد النجمتين منى واصف وروزينا لاذقاني في العاصمة السّورية دمشق ولم تستطيعا العودة لبيروت حاليا في ظل قرار إغلاق الحدود لمنع تفشي فيروس كورونا.

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بذلك سيغيب العمل الدرامي الذي يدور في فلك المافيا وتجارة السلاح للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وخرج من السباق الرمضاني مسلسل "20 20" بحسب مصادر صحفية للنجم السوري قصي خولي والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لذلك لن تطل الأخيرة هذا العام بعد سنوات من تربعها على عرش الدراما الرمضانية.

أما الأعمال السّورية، فقد صدر قرار رسمي لإيقاف جميع عمليات التصوير التلفزيونية والسينمائية في سوريا، حرصا على الفرق الفنية العاملة فيها، من انتقال عدوى كورونا.

وبالرغم من توقف تصوير مسلسل "الساحر" الذي كان سيعرض في رمضان المقبل، ويلعب بطولته الممثل السوري عابد فهد والنجمة اللبنانية ستيفاني صليبا، إلا أن قناة "أبو ظبي" لا تزال تعرض البرومو الترويجي للعمل الدرامي.

فقد صرح عابد فهد عبر اتصال تلفزيوني أنه غير متأكد بأن "الساحر" سيخوض السباق الرمضاني لهذا العام.