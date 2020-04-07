راقصة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب رقصها في الحجر المنزلي

نشرت الراقصة الاستعراضية نيرمين صفر مقطع فيديو على "يوتيوب" تستغيث فيه بالسلطات المصرية بسبب تلقيها تهديدات بالقتل من قبل جماعة إرهابية.

وقالت إن هذه التهديدات جاءت على إثر فيديوهات الرقص التي بدأت في نشرها منذ بداية الحجر المنزلي.

وأضافت صفر خلال الفيديو أن صاحب الرسالة هدد باغتيالها بمجرد خروجها من منزلها، داعية السلطات الامنية لتوفير الحماية لها.

يُذكر أنه منذ بداية الحجر المنزلي بسبب تفشي وباء كورونا تواظب نرمين صفر على تقديم عرض مباشر في الرقص لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما عرضها لانتقادات عديدة من متابعيها باعتبار أن هذا ليس وقتاً مناسباً لما تفعله، لكنها ردت على تلك الانتقادات بأنها تحاول أن تخفف من حدة الحجر المنزلي على جمهورها الذي أصبح لا يستطيع مشاهدتها لايف في حفلاتها، وذلك لغلق الملاهي الليلية نظراً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلاد في الوقت الحالي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

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