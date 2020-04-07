محمد رمضان يستفز الجمهور بعد تبرعه لعلاج كورونا

القاهرة – لايف ستايل
رغم إشادة الجمهور بما فعله خلال الأيام الماضية بعد تبرعه بمبلغ مليوني جنيه للمساهمة في علاج المرضى بفيروس كورونا، إلا ان الفنان محمد رمضان عاد من جديد ليستفز الجمهور بسبب استعراضه لسياراته الفارهة.
ونشر رمضان، على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة جديدة ظهر فيها وهو يقف على إحدى سياراته مما أثار غضب متابعيه، وعلق على الصورة بقوله: "يومكم بلون قلوبكم من دلوقتي ببشركم بمسلسل يليق بالجمهور الكبير".
كان رمضان قد طرح أغنية "برنس من يومك" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي الأغنية الدعائية لمسلسل "البرنس"، الذي يخوض به سباق الدراما الرمضاني القادم، حيث كان قد أعلن أنه متبق له أيام وينتهي من التصوير، ويشاركه البطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار شعبي.
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