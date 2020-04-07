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تعرف علي قصة غضب هنا شيحة وبسمة من حسن الرداد

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القاهرة – لايف ستايل

حالة من الجدل أثيرت مؤخرًا بعدما نشر الفنان حسن الرداد الأفيش الدعائي لمسلسله الجديد "شاهد عيان"، حيث ظهر منفردًا به رغم تواجد عدد من النجوم بهذا العمل منهم بسمة وهنا شيحة .

وانتشرت أخبار تزعم أن بسمة وهنا شيحة وباقي الأبطال غاضبين بسبب تجاهلهم بالأفيش، لكن تصريحات خاصة علمت أن كل ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح ، فالجهة المنتجة سوف تصدر أفيش لكل فنان مشارك بالمسلسل ليظهر به بمفرده.

كما انتشرت أخبار كثيرة تزعم خروج المسلسل من سباق الدراما الرمضاني بسبب توقف التصوير لتفشي فيروس ، وعدم الإنتهاء من تصوير معظم المشاهد مقارنة بالمسلسلات الأخرى التي ستعرض بنفس الموسم .

لكن تصريحات خاصة  علمت أن ما تردد حول انسحاب حسن الرداد من السباق الرمضاني غير صحيح، بل أن لديه إصرار على التواجد بهذا الموسم، كما قرر مع صناع العمل تكثيف ساعات التصوير .

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وزاد حماس الرداد لخوض السباق بعدما تعاقدت قناة فضائية مع الشركة المنتجة على عرضه، حيث يشعر بإلتزام شديد بضرورة تصوير المسلسل وتسليم الحلقات في الوقت المحدد حتى لا يورط جهة الإنتاج .

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