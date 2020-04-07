فنانة خليجية تنشر دعوة لجعل السجناء حقل تجارب لدواء كورونا بدلا من الحيوانات

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2020 11:58 صباحاً - نشرت الفنانة السعودية ” مرام عبد العزيز ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تغريدة لها اقترحت فيها إستخدام المساجين كحقل تجارب للدواء المنتظر استخدامه لعلاج المصابين بفيروس كورونا .

وذلك كبديلا عن استخدام الحيوانات حتى لو لم تكن نتائج تلك التجارب مضمونة .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” لو كان الأمر بيدي كان كل اللي يتم القبض عليهم خاصة في قضايا تمس الأمن ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل .. كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة حتى لو ما كانت النتائج مضمونة ” .

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وتابعت : ” منها عقاب لهم ومنها تستفيد منهم البلد .. هم أولى بالتجارب من الفيران والقرود اللي ما أذتنا بشيء ” .

الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي وعرض مرام عبد العزيز إلى الانتقادات متهمين إياها بعدم الإنسانية وأن هؤلاء السجناء بشر ولا يحق لأحد أن يتسلى بحياتهم .