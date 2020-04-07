فن ومشاهير

فنانة خليجية تنشر دعوة لجعل السجناء حقل تجارب لدواء كورونا بدلا من الحيوانات

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2020 11:58 صباحاً - نشرت الفنانة ” مرام عبد العزيز ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تغريدة لها اقترحت فيها إستخدام المساجين كحقل تجارب للدواء المنتظر استخدامه لعلاج المصابين بفيروس .

وذلك كبديلا عن استخدام الحيوانات حتى لو لم تكن نتائج تلك التجارب مضمونة .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” لو كان الأمر بيدي كان كل اللي يتم القبض عليهم خاصة في قضايا تمس الأمن ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل .. كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة حتى لو ما كانت النتائج مضمونة ” .

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وتابعت : ” منها عقاب لهم ومنها تستفيد منهم البلد .. هم أولى بالتجارب من الفيران والقرود اللي ما أذتنا بشيء ” .

الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي وعرض مرام عبد العزيز إلى الانتقادات متهمين إياها بعدم الإنسانية وأن هؤلاء السجناء بشر ولا يحق لأحد أن يتسلى بحياتهم .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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